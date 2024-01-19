TFF Başkanı Büyükekşi yeni projesini açıkladı

Kaynak: AA
TFF Başkanı Büyükekşi yeni projesini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin tanıtımı için düzenlenen programda konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türk Telekom’un Süper Lig teknoloji sponsorluğu kapsamında Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin detayları anlatıldı.

Büyükekşi, Türk Telekom’u sadece bir sponsor değil, aynı zamanda bir iş ve çözüm ortağı olarak gördüklerini belirtti. Türk Telekom’un dijital dönüşümün lider markası olduğunu ve yenilikçi teknolojilerin kullanılmasını desteklediğini söyledi. eSüper Lig’e ismini veren Türk Telekom ile iş birliğini genişlettiklerini ve Süper Lig teknoloji sponsorluğu iş birliğinin ilk adımı olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında uygulamaya başlayacakları Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin 20. haftadan itibaren çalıştığını duyurdu.

Büyükekşi, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi teknolojisi ile ilgili olarak da şunları söyledi;

“Modern futbolda güncel teknolojiler ve dijitalleşme çok önemlidir. TFF olarak dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Gözlemci, temsilci raporlarını ve profesyonel futbolcu lisanslarını dijitalleştirdik. Böylece zaman, iş gücü ve kağıt tasarrufu sağladık. Şu anda amatör futbolcu lisanslarını da dijitalleştirmek için çalışıyoruz. Profesyonel ve amatör tüm futbolcuların lisans işlemlerini dijital olarak yapabileceğiz. Gelişmiş futbol ülkelerinin altyapılarında kullanılan dijital futbolcu bilgi sistemleri üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’nin her köşesinde, her yaşta, mevki ve özelliklerine göre futbolcu arayabileceğimiz dijital futbolcu bilgi sistemini Türk futboluna kazandırmak istiyoruz.”

Büyükekşi, son olarak şunları söyledi;

“Yeni teknolojiler ve dijitalleşme projelerimiz ile Türk futbolunun geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ofsayt kararlarının süresini kısalttık. Bu sayede oyunun kalitesini artırdık ve hata payını azalttık. Türk futboluna dijital dönüşüm, yeni teknolojiler, güçlü fiber altyapı ve teknoloji desteği sunan Türk Telekom’a, eSüper Lig isim sponsorluğunun yanında Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni de futbolumuza kazandırdıkları için teşekkür ederim.''

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