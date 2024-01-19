Beşiktaş'tan Nice'e transfer olan Rosier'den itiraf: Yeni yönetim bizimle devam etmeme kararı aldı

Fransız futbolcu Valentin Rosier, kadro dışı kalması sonrası ülkesinin takımı Nice'e kiralandı.

Transfer süreciyle ilgili konuşan Rosier, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Rosier sözlerine, "Nice'in bana ilgisi yeni değildi. Yazın sportif direktör ve hocamızla konuşmuştum. Nice'i daha önceden tanıyordum. Buranın tarihi bir kulüp olduğunu biliyordum." sözleri ile başladı.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalması hakkında konuşan Rosier, "Beşiktaş'ta yeni yönetim bizimle devam etmeme kararı aldı. Onları suçlamıyorum, önüme bakıyorum. Kadro dışı kaldım ve bu yüzden maç eksiğim oldu. Tekrardan formumu yakalamam için biraz zamana ihtiyacım var." dedi.

Teknik direktör Farioli'den de bahseden Fransız yıldız, "Francesco Farioli'yi Türkiye'den hatırlıyorum. Onun takımlarının bir DNA'sı ve karakteri var. Burada onunla çalışacağım için çok mutluyum. Uğrunda mücadele etmek istediğiniz bir antrenör olması önemli. Avrupa'da üst düzey maçlarda oynadım. Ekstra biri değilim belki ama tecrübem var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.