Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
Haftanın en önemli maçı Trabzonspor-Galatasaray arasında oynanacak.
İşte 21. haftanın programı;
YARIN
13.30 Kasımpaşa-Hatayspor: Eren Bozdaş
16.00 Karagümrük-Başakşehir: Volkan Aliakar
19.00 Pendikspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş
19.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Mirza Şeker
PAZAR
13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Volkan Aliakar
16.00 Konyaspor-Antalyaspor: Recep Çınar
16.00 Fenerbahçe-Samsunspor: Fatih Saboviç
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Sedat Kaya / Turgay Beşyıldız
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