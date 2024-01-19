Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, oynanacak maçlarla başlayacak. İşte program...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

Haftanın en önemli maçı Trabzonspor-Galatasaray arasında oynanacak.

İşte 21. haftanın programı;

YARIN
13.30 Kasımpaşa-Hatayspor: Eren Bozdaş
16.00 Karagümrük-Başakşehir: Volkan Aliakar
19.00 Pendikspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş
19.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Mirza Şeker
PAZAR
13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Volkan Aliakar
16.00 Konyaspor-Antalyaspor: Recep Çınar
16.00 Fenerbahçe-Samsunspor: Fatih Saboviç
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Sedat Kaya / Turgay Beşyıldız

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