Dünya Fahri Konsolosları Derneği Başkanlığına tekrar Emre Ete seçildi

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Fahri Konsolosları Derneği Başkanlığına tekrar Emre Ete seçildi
4. Olağan Kongresi Üye Fahri Konsolosların katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanının, Yönetimi ve Denetim Kurulu üyeleri seçildi. Emre Ete üyelerin büyük bir bölümünün oylarını alarak tekrar başkan seçildi.

Emre Ete geçmiş dönemde yönetimde yer alan ve yeni yönetime teşekkürlerini iletti.

Ete "Fahri Konsoloslarımız aracılığı ile ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkeler arasındaki ilişkilerimizi geliştirerek; Farhi Konsoloslarımızın ülke menfaatleri doğrultusunda daha etkin ve efektif olarak getirebilmeleri için derneğimizin altında ülkemizin ticari ve kültürel diplomasine katkı vermeye devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra dernek yönetimde bulunan Emre Kocadağ, Murat- Mevlüt İçcan, Özen Kuzu, Şerif Tosyalı gibi tanınmış iş insanları basına birlikte poz verdi.

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