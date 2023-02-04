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Dünya Kanser günü nedir? Dünya Kanser Günü ne zaman 4 Şubat mı?

Dünyada en çok öldüren ikinci hastalık olan kanser tedavi ve teşhisi konusunda vatandaşların iyi bilgilendirilmesi gereken ölümcül bir hastalıktır. Dünya Kanser Günü ilan edilmesi de kanser hastalığına farkındalık kazandırmak amacı gütmektedir. Peki, Dünya Kanser günü nedir? Dünya Kanser Günü ne zaman 4 Şubat mı?

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:50
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Dünya Kanser günü nedir? Dünya Kanser Günü ne zaman 4 Şubat mı?

Dünya Kanser günü nedir? Dünya Kanser Günü ne zaman 4 Şubat mı?
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Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından 2000 yılından beri Dünya Kanser Günü ilan edilerek kanser hastalığının tanı ve teşhisi için farkındalık yaratılmak istenmektedir. Peki, Dünya Kanser günü nedir? Dünya Kanser Günü ne zaman 4 Şubat mı?

Kanser, dünyada ikinci önde gelen ölüm nedeni. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, dünya çapında her beş erkekten birinin ve altı kadından birinin yaşamları boyunca kansere yakalanacağını ve sekiz erkekten birinin ve on bir kadından birinin hayatını kaybedeceğini tahmin ediyor.

Her yıl yaklaşık 19.5 milyon kişiye kanser tanısı konulurken, meme kanseri en sık görülen türlerin başında geliyor.

DÜNYA KANSER GÜNÜ NE ZAMAN?

Kansere karşı farkındalık yaratmak amacıyla, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından 2000 yılından beri ‘4 Şubat Dünya Kanser Günü’ olarak ilan edilmiştir. Buna göre 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak bilinmektedir.

Cilt, meme, akciğer, prostat, mide, kalın bağırsak (kolon), rahim ağzı (serviks) kanseri ve lenf bezi tümörleri, kanser hastalığının en yaygın türleri arasında yer alıyor.

“Habis tümör” veya “ur” olarak da adlandırılan kanser hastalığının, dünya genelinde en fazla ölüme yol açan ikinci hastalık olduğu belirtiliyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ KANSER HASTALIĞI VERİLERİ

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansının (IARC) verilerine göre, 2020’de dünya genelinde 19 milyon 292 bin 789 kişiye kanser teşhisi konulurken, 9 milyon 958 bin 133 kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Kanser vakalarından 9 milyon 503 bin 710’u Asya ülkelerinde görülürken, Avrupa’da 4 milyon 398 bin 443, Kuzey Amerika’da 2 milyon 556 bin 862, Latin Amerika ile Karayipler’de 1 milyon 470 bin 274 ve Afrika’da 1 milyon 109 bin 209 kişiye kanser teşhisi konuldu.

Her yıl yaklaşık 400 bin çocuk da kansere yakalanıyor. En sık görüler kanser türleri ülkeler arasında farklılık gösterirken, serviks, 23 ülkede en fazla görülen kanser türü olarak öne çıkıyor.

2040 yılında kanser teşhisi konulan kişi sayısının yaklaşık 28 milyon 887 bine yükselmesi öngörülüyor.

4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ

4 Şubat Dünya Kanser Gününde yaygın kanser türleri başta olmak üzere pek çok kanser hastalığına dikkat çekilmek isteniyor.

Karaciğer, kolon ve rektum, akciğer, mide ve meme kanserleri, en fazla ölüme neden olan kanser türleri arasında yer alıyor.

Kanser ölümlerinin yaklaşık üçte biri, sigara kullanımı, yüksek vücut kitle indeksi, alkol tüketimi, az meyve-sebze ile beslenme ve fiziksel aktivite eksikliğinden kaynaklanıyor.

İnsan papillom virüsü ve hepatit gibi kansere neden olan enfeksiyonlar, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kanser vakalarının yüzde 30’una neden oluyor.

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