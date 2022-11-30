Galatasaray'da Icardi şoku

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, antrenmanı yarıda bıraktığı açıklandı.
DURUMU BELLİ DEĞİL
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak." ifadeleri kullandı.
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