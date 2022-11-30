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Galatasaray'da Icardi şoku

Dünya Kupası arasında Galatasaray'a Icardi'den kötü haber geldi...

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 19:37
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Dünya Kupası arasında Galatasaray'a Icardi'den kötü haber geldi

Galatasaray'da Icardi şoku
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, antrenmanı yarıda bıraktığı açıklandı.

DURUMU BELLİ DEĞİL

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak." ifadeleri kullandı.

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