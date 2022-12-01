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Sacha Boey'den Fenerbahçe açıklaması. Okan Buruk açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın oyuncusu Sacha Boey, Fenerbahçe hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 11:30
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Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Sacha Boey'den Fenerbahçe açıklaması

Sacha Boey'den Fenerbahçe açıklaması. Okan Buruk açıklamalarda bulundu
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve futbolcu Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

BOEY'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
"Bu sezon gelişimimin altındaki tek sebep, yaptığım çalışmalar. Takım dışında da idmanlarıma devam ettim sürekli olarak. Takımın iyi sonuçlar alması, benim de parlamamı sağladı."

"Sözleşme konularıyla ilgili durumları menajerime bırakıyorum. Ben şu an sadece futboluma odaklanıyorum."

"Bana göre Başakşehir maçı, oynadığımız en iyi maçlardan biriydi. Zaten aldığımız skordan da bu belli oluyordu. Şu an da iyi bir şekilde çalışıyoruz. Aynı maçları yeniden tekrarlamak istiyoruz."

"Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takımda bile değildim ama şu an iyi durumdayım. Amacım şampiyonluk yaşamak."

F.BAHÇE'DEN TEKLİF ALDI MI?
"Fenerbahçe ile hiçbir iletişimim olmadı. Onlardan bana teklif gelmedi."


OKAN BURUK:
''Maalesef Sergio'nun bileği döndü. Icardi, topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Bugün durumu belli olacak.

Oynayacağımız hazırlık maçları, az şans bulan oyuncular açısından önemli olacak. 5 tane maç düşünüyoruz, 4'ü güncellendi. Bir 5. maç için de çalışma devam ediyor. Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu sene, böyle bir sene. Adapte olmamız gerekiyor, olacağız.

Devamlı çalışma yapıyoruz. Oyun anlamında pozisyona giren bir takımdık. Sonlandırma anlamında sıkıntılar yaşadık. Direkten dönen toplar, neredeyse attığımız gol kadar. Ofansif anlamda güçlü, pozisyona giren bir takımdık. Sadece sonuca çeviremiyorduk.

Hep çalışıyoruz ama ne kadar çalışırsanız çalışın oyuncunun bitirişi önem kazanıyor. Son 2 maçı kazanıp Başakşehir maçına çok güvenli çıktık. Olumlu etkilerini gördük.

Transfere hazırlık yapılıyor. Ne olacak, önümüze ne çıkacak bilmiyoruz. Kadromuzu güçlendirmek için her zaman çalışmalar yapıyoruz. Kadro geniş olduğu için ilk düşüncem transfer değil, elimdeki oyuncuları değerlendirmek.

Yunus ve Kerem'in maddi anlamda iyileştirme için görüşmeler devam ediyor. Onların da ne kadar önemli, değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı maddi, manevi anlamda mutlu etmek istiyoruz. Onlar Galatasaray'a ait ve Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular.

Oyuncularımıza teklif gelmedi. Çok fazla şey yazılıyor. O geliyor, bu gidiyor. Tabii ki yazılacak. Dünya Kupası boşluğunda bir şeylerin olması gerekiyor. Şu an bize gelen net bir teklif yok. Transfer dönemi başladıktan sonra teklif gelebilir, gidebilir.''

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