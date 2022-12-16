Icardi'nin kardeşi Guido'dan Wanda Nara'ya flaş sözler

Galatasaray'ın yıldızı İcardi'nin kardeşi Guido Icardi , Wanda Nara'nın bikinili ve rötuşsuz bir fotoğrafını paylaşıp, öfke dolu mesajla yayınlayarak "iğrenç" dedi.

Guido mesajında, "bu halde olmak ne kadar iğrenç" diyerek Nara'yı hedef aldı ve yeni bir aile skandalını körükledi.

Mauro Icardi'nin kardeşi bu saldırıyı yaparken, Galatasaraylı oyuncunun Wanda Nara ile barışmak için yoğun çaba harcadığı belirtildi.