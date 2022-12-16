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Icardi'nin kardeşi Guido'dan Wanda Nara'ya flaş sözler

Wanda Nara ile sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin kardeşi Guido, Nara'ya flaş sözler söyledi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 23:29
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Wanda Nara'ya Icardi'nin kardeşi Guido'dan flaş sözler

Icardi'nin kardeşi Guido'dan Wanda Nara'ya flaş sözler
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Galatasaray'ın yıldızı İcardi'nin kardeşi Guido Icardi , Wanda Nara'nın bikinili ve rötuşsuz bir fotoğrafını paylaşıp, öfke dolu mesajla yayınlayarak "iğrenç" dedi.

Guido mesajında, "bu halde olmak ne kadar iğrenç" diyerek Nara'yı hedef aldı ve yeni bir aile skandalını körükledi. 

Mauro Icardi'nin kardeşi bu saldırıyı yaparken, Galatasaraylı oyuncunun  Wanda Nara ile barışmak için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

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