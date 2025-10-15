2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Fas evinde konuk ettiği Kongo’yu 1-0 mağlup etti. Fas’a galibiyeti getiren tek golü ise karşılaşmanın 63. dakikasında Fenerbahçeli En-Nesyri kaydetti. Dünya Kupası’na katılmayı daha önceden garantileyen Fas bu galibiyetle 24 puana yükselerek grubunu lider bitirdi.

Anlaşmayı resmen duyurdular! Fatih Terim yıllar sonra geri dönüyor: İmza atacağı tarih belli olduAnlaşmayı resmen duyurdular! Fatih Terim yıllar sonra geri dönüyor: İmza atacağı tarih belli olduSpor

Dünya Kupası Elemeleri'ne Fenerbahçeliler damga vurdu! - Resim : 2

Nihat Kahveci'den Gürcistan maçı sonrası milli oyuncuya şok sözler!Nihat Kahveci'den Gürcistan maçı sonrası milli oyuncuya şok sözler!Spor

Bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo ise Portekiz’in Macaristan ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Ronaldo’nun ilk golüne asist yaptı. Macaristan’ın gollerinden biri eski Fenerbahçeli Szalai’den geldi.

Spor yazarları Türkiye-Gürcistan maçını değerlendirdi! "Üzülmemiz gereken tek şey..."Spor yazarları Türkiye-Gürcistan maçını değerlendirdi! "Üzülmemiz gereken tek şey..."Spor
Süper Lig devinde İrfan Can Kahveci sesleri!Süper Lig devinde İrfan Can Kahveci sesleri!Spor