2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Fas evinde konuk ettiği Kongo’yu 1-0 mağlup etti. Fas’a galibiyeti getiren tek golü ise karşılaşmanın 63. dakikasında Fenerbahçeli En-Nesyri kaydetti. Dünya Kupası’na katılmayı daha önceden garantileyen Fas bu galibiyetle 24 puana yükselerek grubunu lider bitirdi.

Bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo ise Portekiz’in Macaristan ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Ronaldo’nun ilk golüne asist yaptı. Macaristan’ın gollerinden biri eski Fenerbahçeli Szalai’den geldi.