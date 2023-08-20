Dünya Kupası’na Putin engeli

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Yeni Zelanda’da devam eden Kadınlar Dünya Kupası finali Putin protestosuna sahne oldu.

İspanya ile İngiltere arasında devam eden final maçı sırasında sahaya atlayan bir kişi taraftar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i protesto etti.

Sahaya giren protestocunun üzerinde yer alan Putin tişörtü, ünlü Alman diktatör Hitler’e benzetildi. Tişörtte ayrıca 'Putler'ı durdurun' yazıyordu.

Güvenlik güçleri olaya hemen müdahale ederek protestocuyu sahadan çıkardı. Maç kaldığı yerden devam etti.