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Almanya spor mahkemesine gidiyor

Alman Futbol Federasyonu (DFB), kendi adına, FIFA'nın oyuncuları kol bandı taktıkları için bir yaptırımla tehdit etmesinin yasal olup olmadığını araştırıyor.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 09:13
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Dünya Kupası'nda Almanya Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile temasa geçti

Almanya spor mahkemesine gidiyor
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Federasyon sözcüsü Steffen Simon, "FIFA, çeşitlilik ve insan hakları sembolünü kullanmamızı yasakladı" dedi.

Sözcü Alman medya kuruluşu Bild'e, DFB'nin bu durumu incelemek için Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile temasa geçtiğini söyledi.

Alman  yetkililer, kaptan Manuel Neuer'in Pazar günü İspanya ile oynayacağı E Grubu ikinci maçında kol bandını takabileceğini umuyor.

 

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Refik Aşkar
24.11.2022 09:49
çok saçma demek oluyor ki para kimde ise sistem ona göre dönüyor FIFA başkanına ne kadar rüşvet vermişler acaba başak bir değişle kaça sattı kendini FIFA  
 
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