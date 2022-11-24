Almanya spor mahkemesine gidiyor

Federasyon sözcüsü Steffen Simon, "FIFA, çeşitlilik ve insan hakları sembolünü kullanmamızı yasakladı" dedi.

Sözcü Alman medya kuruluşu Bild'e, DFB'nin bu durumu incelemek için Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile temasa geçtiğini söyledi.

Alman yetkililer, kaptan Manuel Neuer'in Pazar günü İspanya ile oynayacağı E Grubu ikinci maçında kol bandını takabileceğini umuyor.