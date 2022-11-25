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Almanlar artık televizyon başına geçmek istemiyor

Dünya Kupası'nda Japonya'ya kaybeden Almanya'da halk milli takıma tepkili...

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 20:46
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Japonya'ya 2-1 kaybeden Almanya'da şaşırtan anket ortaya çıktı

Almanlar artık televizyon başına geçmek istemiyor
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Almanya-Japonya maçında büyük bir heyecan yaşamış ancak sonunda üzülen taraf Panzerler olmuştu.

2014 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından 2018'de grubundan çıkamayan, EURO 2020'ye de son 16'da veda eden Almanya, 2022 Dünya Kupası'nda 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.


YouGov araştırma şirketinin Almanya'da yaptığı bir anket büyük yankı uyandırdı.

3 bin Alman vatandaşına kalan maçları izleyecek misiniz diye soruldu.

Oy verenlerin yalnızca yüzde 55'i pazar günkü İspanya maçını televizyondan takip edeceklerini söyledi.

Kalan yüzde 45 ise maç izlemek yerine farklı aktiviteler yapacaklarını belirtti.


 

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