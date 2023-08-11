Dünya Kupası'nda İsveç yarı finalde

Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde İsveç, Japonya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Dünya Kupası'nda İsveç yarı finalde

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortaklaşa düzenlediği Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti.

Japonya ile İsveç'in Eden Park'ta karşı karşıya geldiği maç nefesleri kesti.

İsveç'e yarı finali getiren goller 32'de Amanda Ilestedt ile 51'de penaltıdan Ingrid Filippa Angeldahl kaydetti. Japonya'nın tek sayısı ise 87'de Honoka Hayashi'den geldi.

Japonya'da Riko Ueki 76. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

İsveç yarı finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

15 Ağustos günü oynanacak mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

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