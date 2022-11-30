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Cep telefonu gibi bir top: Al Rihla

Dünya Kupası'nda kullanılan Al Rihla topu yüksek teknolojiye sahip.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:15
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Dünya Kupası'nda kullanılan cep telefonu gibi bir top: Al Rihla

Cep telefonu gibi bir top: Al Rihla
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Katar'daki Dünya Kupası için kullanılan resmi 'Al Rihla' futbol topları o kadar yüksek teknolojiye sahip ki, sadece havayla doldurulmaları yetmiyor.  Şarj edilmeleri de gerekiyor. 

Adidas tarafından üretilen, adını Arapça 'yolculuk' kelimesinden alan topun içinde hız ve yön gibi verileri ölçen bir sensör bulunuyor ve VAR tarafından top takibi ve ofsayt çağrılarına izin veriliyor.

Sensör, Adidas'ın altı saatlik aktif kullanım veya kullanılmadığında 18 güne kadar sürebileceğini söylediği küçük bir pille çalışıyor.

Toplar her maç öncesi statlarda şarj ünitelerine takılıyor.

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