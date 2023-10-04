Dünya Sacha Boey'in Manchester United maçında yaptığı hareketi konuşuyor

Manchester United-Galatasaray maçında Sacha Boey'in yaptığı kritik müdahale, sosyal medyada gündem oldu.

Dünya Sacha Boey'in Manchester United maçında yaptığı hareketi konuşuyor

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Manchester United'a karşı tarihi bir zafer alırken, mücadeleye Sacha Boey'in hareketi damga vurdu.

HIZLI ATAKTA MUHTEŞEM MÜDAHALE
Manchester United'ın geliştirdiği hızlı atakta Rashford, topu hızlı bir şekilde ceza sahasına getirdi.

İçeri sokulan Rashford, topu aşağıdan koşuyu yapan Bruno Fernandes'e atmak istedi.

Ancak muhteşem bir depar atan ve orta sahadan kaleye kadar koşan Sacha Boey, topun Bruno Fernandes'e gelmesine izin vermedi ve yaptığı müdahale ile topu dışarı attı.

Yaşanan bu pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu.

Ayrıca Boey, maçın genelinde harika bir performans ortaya koyarak kazanılan zaferin mimarlarından oldu.

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