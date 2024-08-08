Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi

DAHA FAZLA VERİYE İHTİYAÇ VAR

DSÖ, hvKp ST23'ün orta düzeyde bir risk taşıdığını kabul ederken, sorunun ne kadar büyük olduğunu ve gelecekte nasıl bir tehdit oluşturabileceğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtti.