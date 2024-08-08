Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Covid-19'un etkileri henüz tam olarak sona ermemişken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni bir sağlık tehdidi konusunda alarm verdi. DSÖ, Klebsiella pneumoniae bakterisinin dirençli türlerinin hızla yayılması üzerine 43 ülkeden bilgi talep etti ve bu ülkelerden 28'i vakaları bildirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi 1

DSÖ, mevcut antibiyotiklere karşı direnç gösteren "hipervirülan" yani Klebsiella pneumoniae bakterisinin hızla yayıldığını ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi ve ölümcül enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtti. Örgüt, ülkeleri bu süper bakteriyi yakından izlemeye ve gerekli önlemleri almaya çağırdı.

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Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi 2

K. pneumoniae, "Normalde toprakta ve insan mikrobiotasının bir parçası olarak zararsız bir şekilde bulunabilir. Ancak, akciğerler gibi hassas bölgelere bulaştığında hastalığa yol açabilir." şeklinde tanımlandı.

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Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi 3

Zamanla yaygın antibiyotiklere karşı direnç kazanan bu bakterinin, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi enfeksiyonlar oluşturabildiği belirtildi.

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Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi 4

Son yıllarda, sadece son çare olarak kullanılan karbapenem antibiyotiklerine karşı da dirençli olan ve sağlıklı insanlarda bile ciddi enfeksiyonlara neden olabilen Klebsiella pneumoniae türlerinin ortaya çıktığı aktarıldı. Bu türler, hipervirülan Klebsiella pneumoniae sekans tipi 23 (hvKp ST23) olarak adlandırıldı.

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Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi 5

Bu hafta, DSÖ artan vakalar nedeniyle, Global Antimikrobiyal Direnç ve İzleme Sistemi aracılığıyla ülkelerden hvKp ST23 vakalarını bildirmelerini istedi.

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Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi 6

48 ÜLKEDEN 23'ÜNDE GÖRÜLDÜ

Yanıt veren 43 ülkeden 16'sı hvKp vakaları, 12'si ise özellikle hvKp ST23 vakaları bildirdi. Ancak DSÖ, bu vakaların sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu vurguladı.

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Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi 7

DSÖ, global olarak hvKp türlerinin rutin tanımlanması ve bilgi toplanması için sistematik bir izleme sisteminin mevcut olmadığını, laboratuvar kapasitesinin sınırlı olmasının bu durumun başlıca nedeni olduğunu belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi 8

Doğru tespit için laboratuvarların genomik sekanslama testleri veya spesifik markör analizleri yapabilmesi gerektiğini vurguladı.

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Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi 9

DAHA FAZLA VERİYE İHTİYAÇ VAR

DSÖ, hvKp ST23'ün orta düzeyde bir risk taşıdığını kabul ederken, sorunun ne kadar büyük olduğunu ve gelecekte nasıl bir tehdit oluşturabileceğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi 10

Bu nedenle, DSÖ ülkeleri hvKp türlerinin izlenmesini artırmaya ve bu konuda klinisyenleri, laboratuvarları ve halk sağlığı sistemlerini bilgilendirmeye çağırDI.

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Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi 11
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