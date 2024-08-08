Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Covid-19'un etkileri henüz tam olarak sona ermemişken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni bir sağlık tehdidi konusunda alarm verdi. DSÖ, Klebsiella pneumoniae bakterisinin dirençli türlerinin hızla yayılması üzerine 43 ülkeden bilgi talep etti ve bu ülkelerden 28'i vakaları bildirdi.