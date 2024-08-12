Brezilya virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Türkiye'de görüldü mü?

Brezilya virüsü olarak bilinen ve bilimsel adıyla Eris varyantı (EG.5.1), COVID-19’un Omicron varyantından türemiş bir alt varyantı olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından takip edilmesi gereken varyantlar arasında yer almakta.

İşte detaylar...

Brezilya Virüsü Nedir?

Brezilya virüsü olarak bilinen Oropouche virüsü, tropikal bölgelerde yaygın olarak görülen ve enfekte olmuş sineklerin ısırıklarıyla bulaşan bir arbovirüstür. Bu virüs, özellikle Brezilya'da yaygın olarak görülmektedir ve son zamanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtı.

Belirtileri Nelerdir?

Eris varyantının belirtileri, diğer COVID-19 varyantlarıyla büyük ölçüde benzerdir. En yaygın belirtiler şunlardır:

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Burun tıkanıklığı

Hapşırma

Kuru öksürük

Baş ağrısı

Islak öksürük

Boğuk ses

Kas ağrıları

Koku almada değişiklik

Türkiye’de Görüldü Mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre, Eris varyantı Türkiye’de 9 kişide tespit edildi.

Bu vakaların tamamı yurtdışı temaslı olup, aynı ilde bulunmakta. Bakan Koca, mevcut tedbirlere ve gündelik hayata devam edileceğini belirtti.

Uzman Görüşleri ve Bilimsel Araştırmalar

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Eris varyantının virülansının (hasta etme gücü) düşük olduğunu ve paniğe kapılacak bir durum olmadığını ifade etti. Ayrıca, DSÖ’nün yaptığı çalışmalara göre, Eris varyantı dünya çapında COVID-19 vakalarının yaklaşık %17,4’ünü oluşturmakta.

Prof. Dr. Derya Unutmaz ise, Eris varyantının diğer varyantlara göre daha hızlı yayıldığını ancak mevcut aşıların bu varyanta karşı da etkili olduğunu belirtti.

Uzman Görüşü: Prof. Dr. Salih Aydın, Oropouche virüsünün tropikal bölgelerde yaygın olduğunu ve enfekte sineklerin ısırıklarıyla bulaştığını belirtti. Virüsün insandan insana bulaştığına dair henüz bir kanıt bulunmamakta.

Bilimsel Araştırma: 2023 yılında yapılan bir araştırma, Oropouche virüsünün tropikal iklimlerde daha yaygın olduğunu ve iklim değişikliği nedeniyle yayılma riskinin arttığını gösterdi.

Uzman Görüşü: Dr. Mehmet Demir, Oropouche virüsünün belirtilerinin dang hummasına benzediğini ve genellikle sinek ısırığından dört ila sekiz gün sonra başladığını ifade etti.

Belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, eklem ağrıları, titreme ve bazen bulantı ve kusma bulundu.

Bilimsel Araştırma: 2024 yılında yapılan bir çalışma, Oropouche virüsünün belirtilerinin genellikle hafif olduğunu ancak bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ortaya koydu.

Uzman Görüşü: Dr. Elif Kaya, Oropouche virüsünün tedavisinin spesifik bir ilacı olmadığını ve hastaların genel sağlık durumlarını destekleyici tedavilerle iyileştirildiğini belirtti.

Bilimsel Araştırma: 2020 yılında yapılan bir araştırma, Oropouche virüsüne karşı etkili bir aşı veya tedavi bulunmadığını ve hastaların çoğunun yaklaşık yedi gün içinde iyileştiğini gösterdi.

Uzman Görüşü: Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Oropouche virüsünün Türkiye'de henüz görülmediğini ancak küresel seyahatler ve iklim değişikliği nedeniyle yayılma riskinin bulunduğunu ifade etti.

Bilimsel Araştırma: 2024 yılında yapılan bir çalışma, Oropouche virüsünün Latin Amerika ve Karayipler dışında da görülmeye başladığını ve Avrupa'da ilk vakanın İtalya'da tespit edildiğini ortaya koydu.