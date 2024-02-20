Dünya Sağlık Örgütü’ne ülkeleri tecrit ve egemenlik yetkisi mi verilecek. DSÖ Başkanı Tedros açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus Dubai'deki Dünya Hükümeti Zirvesi'nde katılımcılara, 2018'de benzer bir uyarıda bulunarak bir salgın ihtimalinin yüksek olduğunu söylediğini ve ölümcül corona virüs salgının dünya çapında yayılmasıyla haklı olduğunun kanıtlandığını söyledi.

İmzalanacak küresel bir anlaşmanın insanlık için kritik bir görev olduğunu belirten Tedros, "Anlaşmanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir güç gaspı olduğu, egemenliği DSÖ'ye devredeceği, DSÖ'ye ülkelere tecrit veya aşı zorunluluğu getirme yetkisi vereceği iddialarında bulunuyorlar. Hatta DSÖ'nün insanların seyahat etmesine izin vermeyeceğini ve insanların hayatlarını kontrol etmek istediğini bile iddia edenler var. Bunlar yayılan yalanlardan bazıları. Bu kadar tehlikeli olmasaydı bu yalanlar komik olurdu. Ama dünya insanlarının sağlığını riske atıyorlar ve bu gülünecek bir şey değil" dedi.