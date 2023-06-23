Dünya şampiyonasına yeni format geliyor

Voleybolda FIVB Dünya Şampiyonası'na yeni format geldi. Bu önemli organizasyon artık iki yılda bir yapılacak.

Dünya şampiyonasına yeni format geliyor

Voleybolun en önemli organizasyonunda değişikliğe gidildi. Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB, dünya şampiyonalarının iki yılda bir yapılmasını kararlaştırdı.

FIVB, bu kararı alırken, sporcuların sağlık ve refahının yanı sıra voleybol paydaşlarının ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını açıkladı.

Yeni takvime göre dünya şampiyonaları 2025 ve 2027'de, kıtalararası şampiyonalar ise 2026 ile Los Angeles Olimpiyatları'nın düzenleneceği 2028'de gerçekleştirilecek.

Milletler Ligi ise her yıl takvimde yer alacak. FIVB daha önce aldığı kararla dünya şampiyonalarına katılan takım sayısını 32'ye yükseltmişti.

Takımların dörderli sekiz grupta yer alacağı Dünya Şampiyonası'nda, gruplarındaki en iyi iki takım son 16 turu bileti elde edecek.

2028 Los Angeles Olimpiyatları'na ise ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra 5 kıtalar arası şampiyon, 2027 Dünya Şampiyonası'nı ilk 3 sırada bitirenler ve dünya sıralamasından en yüksek puana sahip 3 ülkeyle birlikte toplam 12 takım katılacak. (TRTSPOR)

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