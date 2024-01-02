Dünya şampiyonu bisikletçi eşini arabayla çarparak öldürdü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Aytunç Akın
Dünya şampiyonu bisikletçi eşini arabayla çarparak öldürdü
Avusturalyalı şampiyon bisikletçi Dohan Dennis, eşi Melissa Hoskins'i arabayla çarparak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Avusturalyalı dünya şampiyonu bisikletçisi 33 yaşındaki Dohan Dennis'in kendisi gibi bisikletçi olan eşi Melissa Hoskins'i arabayla çarparak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Genç kadının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı da ifade edildi.

Olay Avustralya'nın yanı sıra dünyada da geniş yankı buldu.

Avustralya basınına göre talihsiz kadının çarpma sırasında arabanın kapı koluna tutunmaya çalıştığı, ancak Dohan Dennis'in durmaması nedeniyle yerde sürüklendiği belirtildi.

Çiftin iki çocukları bulunuyor.

Olayın ardından tutuklanan Dennis, kefaletle serbest bırakıldı. Dennis'in 13 Mart'ta mahkemeye çıkarılacağı duyuruldu.

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