Dünya şampiyonu bisikletçi eşini arabayla çarparak öldürdü

Avusturalyalı dünya şampiyonu bisikletçisi 33 yaşındaki Dohan Dennis'in kendisi gibi bisikletçi olan eşi Melissa Hoskins'i arabayla çarparak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Genç kadının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı da ifade edildi.

Olay Avustralya'nın yanı sıra dünyada da geniş yankı buldu.

Avustralya basınına göre talihsiz kadının çarpma sırasında arabanın kapı koluna tutunmaya çalıştığı, ancak Dohan Dennis'in durmaması nedeniyle yerde sürüklendiği belirtildi.

Çiftin iki çocukları bulunuyor.

Olayın ardından tutuklanan Dennis, kefaletle serbest bırakıldı. Dennis'in 13 Mart'ta mahkemeye çıkarılacağı duyuruldu.