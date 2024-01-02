Alperen Şengün durdu durdu 3. çeyrekte coştu, Rockets'ı uçurdu

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ndeki (NBA) temsilcilerimizden Alperen Şengün yine adından söz ettirmeyi başardı. Milli basketbolcumuz; Houston Rockets'ın, sahasında Detroit Pistons'ı 136-113 mağlup ettiği karşılaşmada performansıyla alkış aldı.

27 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 26 sayı, 4 ribaunt, 9 asistle galibiyetin mimarlarından oldu. Son 6 maçında 20 sayının altına düşmeyen Alperen Şengün, 26 sayının 20'sini 3. çeyrekte rakip potaya gönderdi.

KENDİM GİBİ OYNADIM

Karışılaşmanın ardından konuşan Alperen Şengün ilk yarıda çok kötü oynadığını belirtirken, “İlk yarıda çok kötü oynadım. İkinci yarıda oyunumu yukarı taşımam gerektiğini biliyordum. Kendim gibi oynamalıydım ve bunu da başardım” dedi.

AİLEMDEN GÜÇ ALIYORUM

6 maçtır 20 sayı ve üzeri attığının hatırlatılması üzerine Alperen, "Ailem buraya geldi. Onlardan güç alıyorum. Mutluyum. Sahada da elimden geleni yapıyorum. Çok çalışıyorum, bunu da maçlara taşıyorum” sözlerini söyledi.

LAKABI İLE İLGİLİ KONUŞTU

Son olarak kendisine takılan “The Wizard” lakabını sevip sevmediği sorulduğunda Alperen Şengün, “Bayılıyorum (gülerek)” açıklamasında bulundu.

Toplu sonuçlar

New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 112-106

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 124-121

Houston Rockets-Detroit Pistons: 136-113

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 113-122

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 111-93

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 109-88

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 127-90

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 121-104