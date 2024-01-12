Bisikletin yıldızları Tour Of Antalya'da yarışacak

Kaynak: AA
Bisikletin yıldızları Tour Of Antalya'da yarışacak
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2024 takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası yarış "Tour Of Antalya"da 16 ülkeden 175 sporcu yarışacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) elit erkekler uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde bulunan ve 4 gün 4 etaptan oluşan Tour of Antalya bisiklet yarışı, 8-11 Şubat tarihleri arasında, Antalya'da dünyaca ünlü bisiklet takımlarının katılımı ile beşinci kez yapılacak.

Tour of Antalya, 16 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya'da 4 etapta 614,3 kilometre koşacak.

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Yarışacak takımlar arasında, UCI 2023 Dünya Yol Bisikleti sıralamasında 6. ve 8. olan Bahrain Victorious ve Alpecin- Deceuninck takımları da yer alıyor. Bu takımların kadrolarında Matej Mohoric, Pello Bilboa, Mathieu van der Poel ve Jasper Philipsen gibi dünyaca ünlü bisikletçiler bulunuyor.

8-11 ŞUBAT ARASINDA YAPILACAK
8-11 Şubat'ta düzenlenecek Tour Of Antalya 2024’e katılacak takımlar şu şekilde;

UCI World Tour Takımları:

1. Bahrain Victorious (Bahreyn)

2. Alpecin- Deceuninck (Belçika)

UCI Pro Takımları:

1. Uno-X Mobility (Norveç)

2. Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre)

3. VF Group-Bardiani CSF – Faizanè (İtalya)

4. Tudor Pro Cycling Team (İsviçre)

5. Team Polti-Kometa (İtalya)

6. Burgos-BH (İspanya)

7. Corratec Selle İtalia (İtalya)

8. Bingoal WB (Belçika)

9. TDT-Unibet (Hollanda)

10. Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)

UCI Kıta Takımları:

1. Terengganu Cycling Team (Malezya)

2. China Glory Continental Cycling Team (Çin Halk Cumhuriyeti)

3. Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye)

4. Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

5. Adria Mobil (Slovenya)

6. Kinan Racing Team (Japonya)

7. Tarteletto-Isorex (Belçika)

8. Sabgal / Anicolor (Portekiz)

9. Konya Büyükşehir Belediyesi (Türkiye)

10. Team Vorarlberg (Avusturya)

11. Bike Aid (Almanya)

12. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team (Türkiye)

13. REMBE Pro Cycling Team Sauerland (Almanya)

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