Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde mağazadaki kediyi tekmeleyerek dışarı attı!

Kaynak: DHA
Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde mağazadaki kediyi tekmeleyerek dışarı attı!
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde çalıştığı mağazaya giren kediyi tekmeleyerek dışarı atan şahıs, tepki çekti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir market çalışanının, içeriye giren kediyi tekmeleyerek dışarıya atması güvenlik kamerasına yansırken, hayvanseverler duruma tepki göstererek şikayette bulundu. Gerçekleşen olay sonrası harekete geçen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, gelen ihbarlar doğrultusunda görüntüyü izlediklerinde şaşırdıklarını dile getirerek, "Bir mağaza çalışanı masum bir kediyi mağazadan çıkartırken yere atıyor, ardından tekmeliyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu tür şiddetlerin önlenebilmesi için yatarı olan bir hapis cezası caydırıcılığı olsa bu şiddetler olmaz. Şahsın görevden uzaklaştırıldığı bilgisi bize geldi. Aynı zamanda bu şahsın tekrar aynı göreve verilmemesi için de uyarılarda bulunduk” diye konuştu.

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