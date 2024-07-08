Dünya teknoloji devinde isyan. 6 bin 540 kişi grev başlattı

Kaynak: AA
Dünya teknoloji devinde isyan. 6 bin 540 kişi grev başlattı

Güney Kore merkezli Samsung firmasındaki sendikalı çalışanlar yan haklar ve maaşta iyileştirme istemiyle 3 gün sürecek grev başlattı.

Samsung'un 13 Haziran'da başlayan ve yaklaşık 2 hafta süren görüşmelerde sonucunda çalışanların isteklerini kabul etmemesi üzerine Ulusal Samsung Elektronik Sendikası (NSEU) greve gitme kararı aldı.

Maaş, ek ikramiye ve izin sistemi gibi konularda iyileştirme talep eden Samsung çalışanları, 3 günlük grevi başlatmak üzere şirketin Hwaseong bölgesindeki tesisinin girişinde protesto yaptı.

NSEU sözcüsü Son Woo-mok, şirket tutumunu değiştirene kadar mücadelelerinin süreceklerini belirtti.

Eylemin ilk günündeki gösteriye 6 bin 540 kişinin katıldığını söyleyen sendika, greve beklenenden daha fazla kişinin katılmasının üretimin aksamayı meydana getirebileceğini aktardı.

Diğer yandan sendika, bu hafta yapılan eylem45ler nticesinde gelişme olmadığı takdirde, 15 Temmuz'dan itibariyle 5 gün sürecek eylem yapılacağı hususunda uyarıda bulundu.

30 bin üyeye sahip NSEU'nun Samsung'un 125 bin kişilik iş gücünün yüzde 24'ünü oluşturduğu iade ediliyor.

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