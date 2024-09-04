Dünyaca ünlü ayakkabı devi Türkiye'de üretilecek. 8 ülkeye ihraç edilecek

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
Dünyaca ünlü ayakkabı devi Türkiye'de üretilecek. 8 ülkeye ihraç edilecek

36 yıl önce temelleri atılan Eren Perakende dünyaca ünlü spor ayakkabı devi Amerikan sneaker markası Converse'yi Türkiye'de üretecek. Eren Perakende 2015 yılında Converse’in Türkiye'nin aralarında bulunduğu 9 ülkenin distribütörlük haklarını aldı.

Eren Perakende’nin temelleri 1988 yılında atıldı. 1990 yılında Fransız tekstil firması Devanlay SA ile ortaklık imzaladı. Bu ortaklıkla Devanlay–Eren Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Ardından da Lacoste ürünlerinin lisanslı üretimi ve dağıtımı start aldı.

Devanlay–Eren Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. kısa sürede Burberry, Gant, Nautica ve Converse gibi prestijli markaların distribütörlüğünü üstlendi.

9 yıl önce Eren Perakende, ünlü Amerikan sneaker markası Converse’in Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Ermenistan, Özbekistan, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan’daki distribütörlük haklarını aldı.

Tarihler 2022 yılını gösterdiğinde Türkiye’deki ilk Converse mağazası İzmir İstinyepark’ta açıldı. Şu anda Türkiye genelinde 15 mağaza ile hizmet veriyor.

Eren Perakende’nin şimdi Converse markasını Türkiye’de üretmek için kolları sıvadı. Üretimin başlamasının ardından Türkiye'nin yanı sırada Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Ermenistan, Özbekistan, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan’a da üretilen Converse ürünleri ihraç edilecek.

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