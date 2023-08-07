Dünyaca ünlü futbolcunun Icardi'yi tehdit ettiği ortaya çıktı

Galatasaray'a geleceği iddia edilen Sergio Ramos'un, Sarı - Kırmızılılı taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'yi tehdit ettiği öğrenildi.

Dünyaca ünlü futbolcunun Icardi'yi tehdit ettiği ortaya çıktı

Spor dünyasına bomba gibi düşen olayın geçmişi bu yılın Ocak ayına dayanıyor.

O dönemde Wanda Nara ile Icardi'nin arasına önce rapçi L-Gante sonra da hali hazırda Spartak Moskova'da forma giyen Keita Balde girmişti. Ayrılık gelmişti.

Eşinden resmi olarak mahkeme kararıyla da ayrılmak üzere olan Icardi'nin Sergio Ramos'la geçici bir ayrılık yaşayan Pilar Rubio'ya sosyal medya üzerinden kur yaptığı hatta daha ileri giderek kendisini İstanbul'a davet ettiği, aşk acısını unutmak için en doğru şehrin İstanbul olduğunu söylediği iddia edilmişti.

RAMOS'UN TEHDİT MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Ramos ise Pilar barıştı.

Yeniden bir aradalar. Hatta Pilar, Ramos'un ABD ya da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmesini futbolun coşku ile oynandığı bir ülkede oynamasını istiyor.

Ramos ise eşiyle barıştığı dönemde ayrılık sürecinde Pilar'a kur yapanlara sert mesajlar göndermişti.

“Aile içindeki kırgınlıklardan yararlanıp çocuğumun annesini baştan çıkarmaya çalışan akbabaları yakalarsam bacaklarını kıracağım. Kimler olduğunu biliyorum.” Kaynak: Fotospor

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