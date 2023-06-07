Dünyaca ünlü grup İstanbul'da konser verecek. Kendilerini 'Müziğin Arkeologları' olarak tanımlıyorlar

ABD'li müzik grubu Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da konser verecek.

Dünyaca ünlü grup İstanbul'da konser verecek. Kendilerini 'Müziğin Arkeologları' olarak tanımlıyorlar

"Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene!", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969", "A Retrospective", "Get Happy", "Dream A Little Dream" ve "Je Dis Oui" albümleriyle altın ve platin plak kazanan Pink Martini grubu, Pasion Turca organizasyonuyla 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da sahnede olacak

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"Je Dis Oui" albümünde Türk hayranları için "Aşkım Bahardı" şarkısını yorumlayan grup, "Thomas Lauderdale Meets The Pilgrims" albümünü mayıs ayında yayınladı.

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Kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern formda sunan müzik arkeologları" olarak tanımlayan topluluğun şarkıları, "La Casa De Papel"den "The West Wing" ve "Desperate Houseviwes"a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.

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Samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar geniş bir repertuvara sahip topluluk, İstanbul konserinde vokalde China Forbes ile sahneye çıkacak

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