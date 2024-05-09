THY'den Jose Mourinho'lu reklam. İlk kez yayınlandı

Türk Hava Yolları resmi sponsor olduğu Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili Portekizli teknik direktör Jose Moururinho'nun rol aldığı reklam filmini yayınladı.

Reklam filminde THY'nin uçak içi hizmetlerini deneyimleyen Portekizli teknik adam, zorlu bir satranç müsabakasında galip geliyor. Mourinho, Business Class mutfağının sunduğu gurme lezzetlerini uçağı binmeden siparişini verdiğini anlatıyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, küresel markanın José Mourinho ile çektiği reklam filmiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Türk Hava Yolları olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir etkinliğin resmi sponsoru olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden Bolat José Mourinho ile gerçekleşen işbirliğinin küresel markanın gücünü ve spora olan bağlılığını pekiştirdiğini söyledi..

Türk Hava Yollarının, Avrupa’nın en iyi havayolu olduğunu her sene aldığı ödüller ile tescillendiğini belirten José Mourinhoise ise "Onlarla çalışmak benim için büyük bir onur. Bu iş birliği ile benim kazanma tutkumu ve Türk Hava Yolları’nın eşsiz hizmet anlayışını bir araya getiriyoruz" İfadelerini kullandı.