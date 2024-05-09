Bilecik'te duyarsız sürücü 'pes' dedirtti

Kaynak: İHA
Bilecik'te duyarsız sürücü 'pes' dedirtti
Bilecik'te, Atatürk ve Teyfikbey caddeleri ile dar sokaklarda sıkça rastlanan çift sıra park etme problemi, sürücüler için büyük bir sıkıntıya dönüşmüş durumda.

Park yeri bulma konusunda yaşanan zorluklar, özellikle ara sokaklarda park eden araçlar nedeniyle daha da artıyor.

İstiklal Mahallesi Hükümet Caddesi'nde, araçların dar alana sağlı sollu park edilmesi sonucu trafik adeta durma noktasına geliyor.

Karşılıklı park edilmiş araçlar ve ikinci sıra park eden duyarsız sürücüler, trafiğin tamamen kilitlenmesine sebep oluyor.

Duruma bir de toptancı firmasına ait 43 BD 947 plakalı kamyonetin eklenmesiyle, trafik tamamen durdu.

Kamyonetin arkasında bekleyen sürücüler, dakikalarca korna çalarak duruma tepki gösterirken, sonunda geri dönmek zorunda kaldılar.

Küçük araçlar ise, zorlukla da olsa kamyonetin yanından geçip yoluna devam edebildi.

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