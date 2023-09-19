Dünyaca ünlü kahve markası Starbucks limonata diye bakın ne içirmiş. Türkiye’de de yüzlerce şubesi bulunuyor

ODA TV'de yer alan habere göre, dünya genelinde 20 binden fazla kahve mağazası bulunan ABD merkezli Starbucks hakkında 'meyve' davası açıldı.

Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı John Cronan, içeceklerin isimlerinde adı geçen meyvelerin içeriğinde de bulunmasını beklediğini söylerken, birçok tüketici de Starbucks'ın Mango Dragonfruit, Mango Dragonfruit Lemonade, Pineapple Passionfruit, Pineapple Passionfruit Lemonade, Strawberry Açai ve Strawberry Açai Lemonade Refreshers ürünlerinde reklamı yapılan mango, çarkıfelek meyvesi ve açai bulunmaması nedeniyle şikayetçi oldu.

Davacılar ayrıca, içeceklerde ana malzemelerin su, üzüm suyu konsantresi ve şeker olduğunu iddia etti.

5 MİLYON DOLARLIK DAVA AÇILMIŞTI

Daha önce, ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan Stacy Pincus isimli bir kadın, Starbucks’a 5 milyon dolarlık dava açtı. Starbucks’un buzlu içeceklere, reklamlardaki görsellerden çok daha fazla buz koyduğunu ve bu yolla haksız kazanç elde ettiğini iddia eden Pincus, konuyu yargıya taşımış 5 milyon dolarlık dava açmıştı.

Kahve devi birkaç ay önce de, sıcak içecekleri nedeniyle dava edilmişti. Sıcak içeceklerin konulduğu bardakların tamamıyla doldurulmadığını iddia eden bir müşteri, Starbucks’ı mahkemeye vermişti.