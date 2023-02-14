Ünlü model Bella Hadid'in paylaştığı mektup yürekleri sızlattı

Bu mektubu yazan kişi, Türkiye'de meydana gelen ve komşu ülke Suriye'de de yıkıma yol açan depremde hayatını kaybeden bir genç kadının yakın arkadaşı tarafından onun anısına yazılmış.

Aslında hayatında meydana gelen önemli olayları, üzüntülerini ya da sevinçlerini anonim olarak ifade eden insanların el yazısıyla yazdığı mektupların yer aldığı strangers proje adlı sosyal medya hesabından yürütülen bir proje kapsamında kaleme alındı bu mektup.

Yazan kişinin de o mektupta anlatılan kadının kimliği de proje gereği açıkça belirtilmemiş. Bu dokunaklı mektubun bu kadar göz önüne çıkmasının nedeni ise top model Bella Hadid'in Instagram sayfasında paylaşması.

'GÜZEL RUHUNUN CANLI KALMASINI İSTİYORUM'

Söz konusu mektup, depremin üzerinden 1 hafta geçtikten sonra kaleme alınmış. Yazan kişi satırlarına "En iyi arkadaşlarımdan birini Türkiye'de ve Suriye'de meydana gelen depremde kaybettim. Size onun hakkında biraz bir şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü o harika bir insandı. (Onun hakkında böyle geçmiş zaman kullandığıma inanamıyorum.) Ve onun hikâyesinin orada bitmesini istemiyorum. Onun güzel ruhunun canlı kalmasını ve bu proje kapsamında hatırlanmasını istiyorum" diyerek başladı.

Ardından da arkadaşının tutkulu ve cesur bir kadın olduğunu ekledi mektubu yazan kişi. Mektubun sahibi kaybettiği arkadaşının "Neşeli ve hayat dolu, maceracı bir kişi olduğunu" ekledi. Büyük felaketin kurbanı olan arkadaşının tıpkı kıvırcık saçları gibi vahşi bir doğası olduğuna satırlarında yer verdi.

'BİR GÜN TEKRAR BULUŞUP ŞARKI SÖYLEMEYİ DİLİYORUM'

Mektubun sahibi, Deprem kurbanı olan arkadaşıyla nasıl tanıştığını da yazdı: "Onu ilk gördüğümde bir şarkı söylediğini hatırlıyorum. Sonra ona katıldım ve arkadaşlığımız başladı. Arkadaşlığımızın güçlü ve zayıf günleri oldu. Sonra nefret ettiğimiz kariyerlerimizi değiştirmek istediğimize karar verdik. Bosna'da, Danimarka'da sonra da Hollanda'da gönüllü işler yaptık ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalıştık."

Satırlar şöyle devam ediyor:" Onun hikâyesinin bu kadar kısa sürmesi benim canımı acıtıyor.'' Mektubu yazan kişi arkadaşına " Dünya sensiz daha iyi bir yer olmayacak" diye seslendi ve satırlarını şöyle bitirdi: "Bir gün tekrar buluşup şarkı söylemeye devam etmeyi diliyorum. Seni seviyorum."

Söz konusu projenin sosyal medya sayfasında yer alan bu mektuba çok sayıda yorum geldi. Birçok kişi bu anonim mektubu yazan kişinin acısını paylaşıp sadece kaybettiği arkadaşının değil bu felaketten etkilenen herkes için büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Kaynak/ Hürriyet