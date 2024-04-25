Dünyaca ünlü Moulin Rouge'da çöküntü meydana geldi

Olay, gecenin son gösterisi bittikten ve seyirciler göz kamaştırıcı gösterileri ve dansçılarıyla ünlü tarihi kabare mekanını terk ettikten kısa bir süre sonra, saat 02.00'den önce meydana geldi.

Moulin Rouge'un yönetmeni Jean-Victor Clerico Fransız medyasına yaptığı açıklamada "teknik bir sorun" nedeniyle yel değirmeninin yelkenlerinin ve kabarenin ışıklı tabelasının bir kısmının yere düştüğünü söyledi.

Yaşanan aksiliğe rağmen Clerico, Moulin Rouge'daki gösterinin devam edeceğini söyleyerek kabarenin dayanıklılığını ve mirasını sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladıktan sonra "Gösteri devam ediyor, en önemli şey bu" dedi.

Paris'in 18. bölgesinin belediye başkanı Eric Lejoindre, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada hem Parislilerin hem de turistlerin korkacağı bir durumun olmadığını, yaşan çöküntünün ufak bir aksaklıktan ibaret olduğunu söyledi.