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Dünyaca ünlü ressam Shahi Dayekh İstanbul’da

Lübnan asıllı ünlü Ressam Shahi Dayekh, İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda sanatseverlerle buluştu. Dayekh açtığı sergide, "Türkiye benim ikinci evim. Daha fazla sergi açmayı hedefliyorum ve eserlerimi Türk toplumuyla paylaşmaya devam etmek istiyorum” açıklamalarında bulundu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:48
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Dünyaca ünlü ressam Shahi Dayekh İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’na geldi

Dünyaca ünlü ressam Shahi Dayekh İstanbul’da
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Lübnan asıllı ressam Shahi Dayekh, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’na (IAAF) katıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarda ressam Shahi Dayekh, eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Eserlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Shahi Dayekh, “Ben insanlığın bugünlerde yaşadıklarına derinden bağlı bir Türk-Lübnanlı sanatçıyım. Şu anda Dubai'de ikamet etmekteyim. Yirmi yılı aşkın süredir çizim yapıyorum ve çizimlerimi 2013 yılında sanat eserine dönüştürmeye başladım. İstanbul'da sergilemenin birçok olumlu yönü vardı. Sanata ortak ilgileri olan farklı geçmişlere sahip birçok insanla tanıştım. Ayrıca, muhteşem sanat eserleriyle hem ulusal hem de uluslararası bir dizi yetenekli sanatçıyla tanıştım. Sanat ve antikalar çok kültür odaklı bir şekilde sergilendi. Güzel tarihi şehir İstanbul'un havasını her köşesinde hissettim. Sergideki enerji baş döndürücüydü” dedi.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM"

Türkiye’ye olan bağlılığını ve sevgisini anlatan Ressam Dayekh, “Türkiye benim ikinci evim. Daha fazla sergi açmayı hedefliyorum ve eserlerimi Türk toplumuyla paylaşmaya devam etmek istiyorum. Ağırlıklı olarak çok katmanlı zengin dokular üzerinde çalışıyorum. Renklerin dengesi de benim için çok önemli. Her eserimde kendi hayatımdan parçalar koyuyorum, gözlemcinin resimlerime baktığında kalp atışını hissetmesini istiyorum. Her resmin amacını anlamalarını, kalın boya katmanları arasına kazınan tüm duyguları hissetmelerini ve resimlerimi kendi hayat hikayelerinin bireysel bir yorumu olarak görmelerini en çok önemsiyorum” diye konuştu.

“RESİMLERİM SADECE BENİM HİKAYEMİ ANLATMIYOR”

Sözlerini sürdüren Ressam Dayekh, “Yaşayabileceğim belirli duyguları ifade etmek için resmimde kalın vuruşlar kullanıyorum. Su yansımaları, soyut şehir görüntüleri, çiçekler ve siluetler pek çok resimde yer alıyor. Resimlerim sadece benim hikayemi anlatmıyor, resimlerim aracılığıyla sanatseverlerin duygularını hissetmesini ve kendi hikayesini anlatmasını istedim” şeklinde konuştu.

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