Dünyaca ünlü rock grubunun gitaristi ve solisti sahnede birbirine girdi. Hayranları huşu içinde seyretti

Rock grubu The Brian Jonestown Massacre’nin üyeleri sahnede kavga etti. İkisinin de saçı uzun olduğu için saçlarını çekerek alt alta düştüler.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü rock grubunun gitaristi ve solisti sahnede birbirine girdi. Hayranları huşu içinde seyretti

Dünyaca ünlü müzik grubu The Brian Jonestown Massacre'ın üyeleri Avustralya'nın Melbourne kentinde programları kapsamında bir konser düzenledi.

Konserde skandal bir olay meydana geldi. 56 yaşındaki solist Anton Newcombe 4 şarkıyı üst üste söylemesinin ardından gitarist Ryan Van Kriedt ile tartıştı.

İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Newcombe, Ryan'ı gruptan attığını bizzat sahnede duyurdu.

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HAKARETLER YAĞDIRDI

O anlarda ikili, birbirlerine yumruklarıyla saldırdı. Grubun diğer üyeleri ve güvenlik görevlileri ise kavgayı kısa sürede ayırdı.

Gitaristin ve solistin saç saça girdiği anlar gündem oldu. Konsere gelen ise şoke oldu, huşu içinde kavgayı izledi.

Konsere gelen bir kişi, solistin kendilerine etkinlik boyunca hakaret ettiğini belirtti.

Öte yandan yetkililer grubun önümüzdeki hafta yapacağı konseri iptal ettiğini bildirdi.

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