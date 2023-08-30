Dünyaca ünlü şarkıcı Jay Jay Johanson Türkiye'ye geliyor

İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson, ekim ayında Türkiye'de 2 konsere imza atacak. Sanatçı şubat ayında vereceği konserleri ülkemizde yaşanan deprem felaketi yüzünden ertelemişti

Dünyaca ünlü şarkıcı Jay Jay Johanson Türkiye'ye geliyor

Melankolik sesi ile dikkati çeken sanatçı, Epifoni organizasyonuyla 20 Ekim'de Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 21 Ekim'de ise İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

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Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan ve yayınladığı her albümde farklı müzik türlerini deneyimleyen Jay-Jay Johanson, trip-hop'tan electro-clash'e, downtempo'dan indie'ye oldukça zengin bir repertuvara sahip.

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1996 yılından beri müzik dünyasında olan, verdiği konserlerle Türkiye'de de geniş kitlelere ulaşan Johanson, "Believe In Us", "So Tell the Girls That I'm Back In Town", "Mr. Fredrikson", 'On The Radio', "Time Will Show Me" gibi sevilen birçok şarkıya imza attı.

Sanatçı konserde, 2022'de yayınlanan son albümü "Rorschach Test"den şarkıların dışında, sevilen klasiklerini de yorumlayacak.

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Jay-Jay Johanson konserleri ertelendi
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