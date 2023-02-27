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Jay-Jay Johanson konserleri ertelendi

İsveçli sanatçı Jay-Jay Johanson'un şubat ayında gerçekleşmesi planlanan iki konseri, deprem felaketi sebebiyle ekim ayına ertelendi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:43
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Jay-Jay Johanson konserleri ekim ayına ertelendi

Jay-Jay Johanson konserleri ertelendi
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Neslinin en etkili sanatçılarından ve en iyi seslerinden biri, bir öncü, bir efsane olarak selamlanan İsveçli Jay-Jay Johanson'un şubat ayında gerçekleşmesi planlanan 2 konseri ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ekim ayına ertelendi. 

Büyüleyici ve melankolik sesi ile dikkat çeken Jay-Jay Johanson, Epifoni organizasyonu ile düzenlenecek konserlerde 20 Ekim 2023 Cuma gecesi Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 21 Ekim 2023 Cumartesi gecesi ise İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde sahne alacak. 

Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan ve yayınladığı her albümde farklı müzik türlerini deneyimleyen Jay-Jay Johanson, trip-hop’tan electro-clash’e, downtempo’dan indie’ye oldukça zengin bir repertuara sahip. 

1996 yılından beri müzik dünyasının içinde olan, verdiği konserlerle Türkiye’de de geniş kitlelere ulaşan Johanson,  "Believe In Us", "So Tell the Girls That I'm Back In Town", "Mr. Fredrikson", 'On The Radio', "Time Will Show Me" gibi dillere pelesenk olmuş birbirinden başarılı şarkılara imza attı. Sanatçı geçtiğimiz yıl yayınlanan son albümü 'Rorschach Test'den şarkıların dışında, sevilen klasiklerini de seslendirecek. 
 

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