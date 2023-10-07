Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia nikah fotoğrafını paylaştı. Türk iş insanıyla evlenmişti

Dünyaca ünlü Romanyalı popstar Otilia Bruma, geçen hafta sahne aldığı Antalya'da Türk sevgilisi Bekir Ali Karakaş ile evlendiğini açıklamıştı. Ünlü yıldızdan bu kez nikah fotoğrafı geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia nikah fotoğrafını paylaştı. Türk iş insanıyla evlenmişti

Dünyaca ünlü Romanyalı popstar Otilia, geçen hafta Antalya’da sahne aldı.

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Türkiye’nin ikinci vatanı olduğunu her fırsatta söyleyen Otilia kendisini izlemeye gelen sevgilisi Bekir Ali Karakaş ile evlendiğini sahneden ilk kez açıklamıştı.

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Otilia, "Evlendikten sonra eşim ilk konserimde beni yalnız bırakmadı. Kendisine ve Mert Aydın’a teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

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Dünyaca ünlü Romanyalı popstar Otilia, nikah fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Yeni evli... Bu özel günde bence en romantik yerde çekilen Kapadokya şarkısını yayınlamaya karar verdim. Türkiye’de yer alan Kapadokya eşimle çıktığım yeni şarkım ve klibimin ilham kaynağı ve umarım beğenirsiniz" dedi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Türk iş insanıyla evlendiğini açıkladı
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