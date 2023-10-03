Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Türk iş insanıyla evlendiğini açıkladı

Dünyaca ünlü Romanyalı popstar Otilia Bruma, önceki akşam Antalya'da bir otelde sahne aldı. DJ Mert Aydın'ın eşlik ettiği Otilia, sevgilisi Bekir Ali Karakaş ile evlendiğini konserde açıkladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Türk iş insanıyla evlendiğini açıkladı

Dünyaca ünlü Romanyalı popstar Otilia, Antalya Manavgat Sunthalia Otel’de sahne aldı.

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Yoğun ilginin yaşandığı konserde Otilia’ya DJ Mert Aydın eşlik ederken yerli ve yabancı turistler unutulmaz bir tatil akşamı geçirdiler.

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Türkiye’nin ikinci vatanı olduğunu her fırsatta söyleyen Otilia kendisini izlemeye gelen sevgilisi Bekir Ali Karakaş ile evlendiğini sahneden ilk kez açıkladı. Otilia, "Evlendikten sonra eşim ilk konserimde beni yalnız bırakmadı. Kendisine ve Mert Aydın’a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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