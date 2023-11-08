Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor. Metal müzik sevenlere müjde

Dünyaca ünlü Heavy metal grubu Iron Maiden'ın solisti Bruce Dickinson, seneye çıkaracağı yeni solo albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor. Metal müzik sevenlere müjde

Iron Maiden'ın solisti Bruce Dickinson, "The Mandrake Project" albümünün Avrupa turnesinin son konserini 19 Temmuz 2024'te KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirecek.

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Yüzdeyüz Metal'in katkıları, Vera Müzik ve URU organizasyonuyla düzenlenecek konser, Dickinson'ın solo kariyerindeki ilk Türkiye konseri olacak.

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Turnede Bruce Dickinson'a gitarda Roy Z, davulda Dave Moreno, basgitarda Tanya O'Callaghan ve klavyede Mistheria eşlik edecek.

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Öte yandan Dickinson, 1 Aralık'ta yeni albümünün ilk teklisi "Afterglow of Ragnarok"u dinleyicilerle paylaşacak. Şarkıyı anlatan 8 sayfalık çizgi romanla birlikte Dickinson'ın Iron Maiden'ın 2015'te kaydettiği "The Book of Souls" albümünde yer alan "If Eternity Should Fail" şarkısının deneme kayıt versiyonu da teklide yer alacak

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