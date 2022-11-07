7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Britney Spears dans ederek yaptığı paylaşımda 'Viktoria'' hastalığına yakalandığını duyurdu

Britney Spears dans ederek yaptığı paylaşımda 'Viktoria'' hastalığına yakalandığını duyurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, dans ederek yaptığı son sosyal medya paylaşımında 'Victoria' hastalığına yakalandığını ve vücudunun sağ tarafından sinir hasarı meydana geldiğini açıkladı

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 15:21
Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı yakalandığı hastalığı dans ederek paylaştığı videoda açıkladı

Britney Spears dans ederek yaptığı paylaşımda 'Viktoria'' hastalığına yakalandığını duyurdu
+
Aa
-

Bir süredir sosyal medyada dans videolarını yayınlanan Britney Spears, yine bir dans görüntüsü eşliğinde sağlık sorunu hakkında açıklama yaptı. 40 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Instagram hesabından “Victoria” hastalığına yakalandığını duyurdu.

 

TANRI DIŞINDA BİR TEDAVİSİ YOK'

Vücudunun sağ tarafında sinir hasarı olduğunu söyleyen Spears, “Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor” şeklinde mesaj yazdı.

“Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor” diyen Spears, “Haftada üç kez uykumdan ellerimin tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor ve vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım. Acılı ve ağrılı” ifadesini kullandı.

 

VICTORIA HASTALIĞI NEDİR?

Victoria hastalığı olarak bilinen tüberküloz, tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Enfeksiyon esas olarak akciğerleri etkiliyor. Ancak karın, kemikler, bezler ve sinir sistemi üzerinde de etkiye sahip.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tüberkülozla ilgili bir rapora göre, hastalık 2021'de yaklaşık 1,6 milyon insanı öldürdü ve Covid-19'dan sonra ikinci önde gelen bulaşıcı hastalık.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
1
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
2
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
3
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
5
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
6
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
7
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿TikTok kapatılıyor mu? TikTok neden kapatılacak?
﻿TikTok kapatılıyor mu? TikTok neden kapatılacak?
﻿TikTok kapatılıyor mu? TikTok neden kapatılacak?
﻿Sağlık Bakanlığı personel alacak
﻿Sağlık Bakanlığı personel alacak
﻿Sağlık Bakanlığı personel alacak
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Rusya'da otomobil satışları ekimde çakıldı. Yüzde 62,8 düşüş yaşandı
﻿Rusya'da otomobil satışları ekimde çakıldı. Yüzde 62,8 düşüş yaşandı
﻿Rusya'da otomobil satışları ekimde çakıldı. Yüzde 62,8 düşüş yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.