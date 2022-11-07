Britney Spears dans ederek yaptığı paylaşımda 'Viktoria'' hastalığına yakalandığını duyurdu

Bir süredir sosyal medyada dans videolarını yayınlanan Britney Spears, yine bir dans görüntüsü eşliğinde sağlık sorunu hakkında açıklama yaptı. 40 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Instagram hesabından “Victoria” hastalığına yakalandığını duyurdu.

TANRI DIŞINDA BİR TEDAVİSİ YOK'

Vücudunun sağ tarafında sinir hasarı olduğunu söyleyen Spears, “Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor” şeklinde mesaj yazdı.

“Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor” diyen Spears, “Haftada üç kez uykumdan ellerimin tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor ve vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım. Acılı ve ağrılı” ifadesini kullandı.

VICTORIA HASTALIĞI NEDİR?

Victoria hastalığı olarak bilinen tüberküloz, tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Enfeksiyon esas olarak akciğerleri etkiliyor. Ancak karın, kemikler, bezler ve sinir sistemi üzerinde de etkiye sahip.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tüberkülozla ilgili bir rapora göre, hastalık 2021'de yaklaşık 1,6 milyon insanı öldürdü ve Covid-19'dan sonra ikinci önde gelen bulaşıcı hastalık.