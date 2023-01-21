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Dünyaca ünlü şarkıcı Mars gezegeninin adını değiştirdi

Sosyal medya paylaşımları ile son zamanlarda sürekli adından söz ettiren Amerikalı şarkıcı Britney Spears, Mars gezegeninin ismini "River Red" olarak değiştirdiğini söyledi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 10:40
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Ünlü şarkıcı Britney Spears Mars'ın fotoğrafını paylaşıp ismini değiştirdiğini açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Mars gezegeninin adını değiştirdi
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Babası ile vasilik konusunda yıllarca sıkıntı yaşayan ve en sonunda özgürlüğünü eline alan ünlü şarkıcı Britney Spears yine farklı bir olayla gündemde.

GEZEGENİN ADINI DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından aynı paylaşımlar yaptığı için hakkında "Kayboldu" iddiaları çıkan Britney Spears bu kez de adını değiştirdi. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından Mars gezegeninin fotoğrafını paylaşarak ismini "River Red" olarak değiştirdiğini açıkladı.

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