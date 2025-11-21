Avustralya'da sosyal medya şirketleri, 10 Aralık'tan itibaren 16 yaş altı çocukların hesap açmasını engelleyici önlemler almak zorunda. Buna mevcut hesapların kapatılması da dahil.

BBC'de yer alan habere göre yeni uygulama kapsamında Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ve canlı yayın platformları Kick ve Twitch harekete geçmek zorunda.

Dünyada bir ilk kez uygulanacak yasakla, çocukların sosyal medyada maruz kalacağı sakıncalı içeriklerden korunması ve "baskı ve risklerin" azaltılması amaçlanıyor. Ülkede yapılan araştırmalarda, ebeveynler yasağı çoğunlukla desteklediği ortaya çıktı.

Avustralya'da 10-15 yaş arası çocukların yüzde 96'sı sosyal medya kullanıyor.

Bu yasağın sorumluluğu büyük çoğunlukla şirketlere kalacak. Şirketler, küçük yaştaki çocukların hesap açmasını engelleyecek politikalar belirlemek zorunda kalacak.