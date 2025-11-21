1933 yılında Cleveland'lı iki genç Jerry Siegel ve Joe Shuster, Superman karakterini yarattığında "dünyayı kasıp kavuracağını" çok da tahmin edemediler. Bu öngörüsüzlük de onlara ve onların ailelerine milyarlarca dolara mal olacaktı.

İki kardeş o dönemde haklarını DC Comics'e sadece 130 dolara sattı (Günümüzde bu meblağ yalnızca 3 bin 280 dolara tekabül ediyor) ve çizdikleri her sayfa için 10 dolar aldılar.

Gişeleri kırıp geçiren filmler, çizgi romanlar, figürler ve daha nicesinin getirdikleri düşünülünce, "milyarlar"dan bahsetmek abartı değil...

Zaten Superman karakterinin tek bir çizgi romanı dahi şu an milyonlar edebiliyor...

Keza etti de.

TAVAN ARASINA ATILMIŞTI MİLYONLARA GİTTİ

Karakterin okur karşısına çıktığı ilk çizgi roman Superman No 1'in 1939 baskısı, geçen yıl Kaliforniya'daki bir çatı katında bulundu.

Çizgi roman, 9,12 milyon dolara (386 milyon Türk Lirası) satılarak dünyanın en pahalı çizgi romanı oldu.

Superman No. 1, 1939'da yayınlandı.

İsmi açıklanmayan bir kadın, henüz 9 yaşında küçük bir kız çocuğuyken bu çizgi romanı San Francisco'da satın aldı. Yıllarca, nereye giderse gitsin çizgi romanını geride bırakmadı. Evlenip barklanıp çoluk çocuğa karıştığında çizgi roman, yaşadığı evin tavan arasında unutulmaya yüz tutmuştu.

Anneleri öldüğünde ismini açıklamak istemeyen üç kardeş, tavan arasına çıktı ve annelerinden kalan hatıraları karıştırmaya başladı. Anneleri yıllarca oğullarına "bir yerlerde nadir çizgi romanlar olabileceğini" söylemiş, ancak bir türlü bulamamışlar. Takvimler 2024 yılını gösterdiğinde ise tavan arasında eski gazete yığınları arasında 1939 tarihli bir çizgi roman buldular. Bu, Superman No:1'di.

86 yıllık çizgi roman nerede saklanmış olursa olsun, durumu oldukça iyiydi. Hatta çizgi romanların durumunu değerlendirmek için kullanılan 10 puanlık ölçekte 9 puan aldı.

Bu aynı zamanda Superman No 1'in şimdiye kadarki en yüksek puanlı kopyası olarak kayıtlara geçti.

ÇOK AMA ÇOK NADİR

Superman No 1'in ilk basımı yarım milyon kopyadan oluşuyordu, ardından 250 bin ve ardından 150 bin adet basıldı; ancak bugünlerde sağlam kopyalar nadir bulunuyor. Bunun bir nedeni de çocukların çizgi romanların kapağını poster yapmak için kesmeleri.

Superman No 1, Batman'in ilk kez göründüğü Action Comics No:1 ve Detective Comics No:27 ile birlikte "üç büyük" çizgi romandan biri.