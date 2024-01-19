Dünyada kaç gazeteci hapiste? Rapor yayınlandı

Komitenin gazetecilerin hapsedilmesini bağımsız sesleri boğmaya yönelik rahatsız edici bir girişim olarak nitelendirdiği raporuna göre, 2023'ün sonuna doğru dünya çapında yaklaşık 320 gazeteci çalışmaları nedeniyle hapsedildi.

Bu, komitenin 1992'de yıllık nüfus sayımına başlamasından bu yana hapsedilen gazetecilerin ikinci en yüksek sayısı olarak belirtildi. Komite, bu sayının 2022'de 367 iken, bunun esas olarak İran'da kefaletle ya da cezayı beklerken serbest bırakılmasından kaynaklandığını ifade etti.

Komitenin icra kurulu başkanı Jodie Ginsberg, "Araştırmamız, otoriterizmin dünya çapında ne kadar köklü olduğunu gösteriyor; hükümetler eleştirel raporlamayı ortadan kaldırmak ve kamuya hesap verebilirliği engellemek konusunda cesaretlendirilmiş durumda" dedi.

Raporda, CPJ'nin 1 Aralık 2023 tarihli nüfus sayımına göre hapisteki gazetecilerin üçte birinden fazlasının Çin, Myanmar ve Belarus'ta olduğu belirtiliyor.

Türkiye’de ve Mısır’da ise 13 gazetecinin hapiste olduğu aktarıldı.

İsrail, İran'la altıncı sırada yer alıyor; bu, CPJ'in yıllık listesinde ülkenin şimdiye kadarki en yüksek sıralaması. Raporda, nüfus sayımı sırasında İsrail'de tutulan 17 kişinin her birinin, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın 7 Ekim'de başlamasından bu yana Batı Şeria'da tutuklanan Filistinliler olduğu belirtiliyor.

CPJ'in dünya çapında hapsedildiğini söylediği 17 yerel olmayan gazeteciden 12'si Rusya'da tutuluyordu. Bunlar arasında iki ABD vatandaşı da var: Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Radio Free Europe/Radio Liberty'den Alsu Kurmasheva, her ikisi de duruşma öncesi gözaltında tutuluyor.

CPJ’nin 2023 yılı raporuna göre en fazla gazetecinin hapiste tutulduğu ülkelerin sıralaması ve sayılar şöyle:

Çin 44

Myanmar 43

Belarus 28

Rusya 22

Vietnam 19

İran 17

İsrail 17

Eritre 16

Türkiye - Mısır 13

Suudi Arabistan 10