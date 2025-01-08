Dünyada virüs alarmı! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

HMPV, solunum yolu yoluyla bulaşan ve genellikle soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaratan bir virüs olduğu bildirildi. Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi belirtilerle başlayan HMPV, bronşit, bronşiolit ve zatürre gibi daha ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açabilir.

Uzmanlar, özellikle 14 yaş altındaki vakaların artış eğiliminde olduğunu belirtti.

İngiltere'nin önde gelen virüs uzmanları, HMPV'nin genellikle soğuk aylarda bildirildiğini ve Çin'de ciddi enfeksiyon oranlarının normal bir yılda beklediğimizden daha yüksek olabileceğini söyledi.

Dr. Andrew Catchpole, HMPV'nin solunum yolu enfeksiyonunun endişe verici bir salgını olabileceğini ve bu nedenle Çinli yetkililere ciddi bilgileri açıklamaları çağrısında bulundu.

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KORONAVİRÜS İLE HMPV ARASINDAKİ FARKLAR

HMPV, Covid-19'a (SARS-CoV-2) benzerlik gösterse de, genetik yapısı ve bulaş yolları farklılık göstermekte.

Covid-19, damlacık yoluyla bulaşırken, HMPV daha kısa mesafeli damlacıklar yoluyla yayılır.

Covid-19, uzun süreli semptomlar ve ciddi solunum yetmezliği gibi geniş bir semptom yelpazesi sunarken, HMPV genellikle soğuk algınlığı benzeri semptomlarla başlar.

HMPV, Covid-19'a (SARS-CoV-2) benzerlik gösterse de, genetik yapısı ve bulaş yolları farklılık göstermekte.

Covid-19, damlacık yoluyla bulaşırken, HMPV daha kısa mesafeli damlacıklar yoluyla yayılır.

Covid-19, uzun süreli semptomlar ve ciddi solunum yetmezliği gibi geniş bir semptom yelpazesi sunarken, HMPV genellikle soğuk algınlığı benzeri semptomlarla başlar.

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UZMANLAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Kan Biao, HMPV'nin solunum yolu enfeksiyonlarının kış mevsiminde zirveye ulaşabileceğini ve bu nedenle izleme programlarını artırmaya ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Uzmanlar, maske takımı kullanımı ve sosyal mesafe gibi önlemlerle virüsün yayılımını durdurabileceğini vurguladı.

Dünya genelinde virüs alarmı yükseldi ve uzmanlar, HMPV'nin ciddi bir tehdit olabileceğini ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Virüsün yayılmasını önlemek için izleme programlarının artırılması ve bireylerin maske takımı kullanımı gibi önlemler alınması gerekiyor.