Kuş gribi virüsü süt yoluyla bulaşır mı?

2024 yılı Mart ayında, ABD'nin farklı eyaletlerinde süt ineklerinde kuş gribi (HPAI) vakaları bildirildi. Bu, ilk kez ineklerde görülen bir kuş gribi türüydü ve kısa süre sonra çiğ süt örneklerinde de virüs tespit edildi. Ancak, pastörize edilmiş sütlerin güvenli olduğu bilimsel verilerle kanıtlanamadı.

İlk defa bir domuzda kuş gribi tespit edildi

PASTÖRİZASYON VE KUŞ GRİBİ VİRÜSÜ

Kuş gribi, genellikle kuşları etkileyen bir virüs türüdür ve hem yüksek patojenik (HPAI) hem de düşük patojenik (LPAI) türleri bulunmaktadır. HPAI virüsleri, kuşlar üzerinde ciddi ve öldürücü hastalıklara neden olabilir. 2024'te tespit edilen H5N1 türü, ineklerdeki kuş gribi vakalarına yol açtı.

Sütün güvenliği için önemli bir işlem olan pastörizasyon, sütü 72°C'de 15 saniye ısıtarak mikropları öldürür. Çiğ süt ise virüs taşıyabilir. 2024 Mayıs ayında yapılan bir çalışmada, çiğ süt örneklerinde kuş gribi virüsünün varlığına rastlanmış, ancak pastörize sütlerde bu virüs tespit edilemedi.

İngiltere'de kuş gribi pandemisi için büyük hazırlık başladı

ÇİĞ SÜT VE RİSK DURUMU

Çiğ sütün sağlık riski taşıdığı, genel olarak çeşitli mikroorganizmaların bulunabileceği bilinmektedir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), pastörize edilmemiş süt ürünlerinin tüketilmemesini önermektedir. Çiğ süt, listerya, salmonella, E. coli gibi patojenleri içerebiliyor.

Amerika’da kuş gribi vakası. İneklerden bulaştığı açıklandı

KUŞ GRİBİNDEN KORUNMA YOLLARI

Kuş gribi virüsünden korunmanın en etkili yolu pastörize süt tüketmektir. ABD'deki süt arzının %99'u pastörize edilmiştir. Tüketici, süt ürünlerinin pastörize olup olmadığını etiketlerden kontrol edebilir veya güvenli bir kaynaktan temin edebilir.

KUŞ GRİBİNİN İNSANLARA BULAŞMA DURUMU

2024 yılı itibarıyla ABD'de kuş gribi vakalarının 58 kişiye bulaştığı, bunların 31'inin süt inekleriyle yakın temasa geçmiş kişiler olduğu bildirilmiştir. Ancak, kuş gribinin insanlara süt yoluyla geçişine dair bir vaka kaydedilmemiştir. Virüs, sadece hayvanlarla yakın temasta olan kişilerde görülmüştür.

2024 Mart’tan itibaren devam eden kuş gribi salgını, pastörize sütlerin güvenliğini etkilememektedir. Çiğ süt tüketimi, özellikle kuş gribi virüsünün taşıyıcısı olabilecek patojenler nedeniyle risk oluşturabilir. Tüketicilerin pastörize süt ürünleri tercih etmesi öneriliyor.