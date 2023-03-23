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Dünyanın dört bir yanından deprem için söylediler

Dünyanın farklı ülkelerindeki müzisyenler seslendirilen parçalar Iğdır Üniversitesi’nde birleştirilerek tek parça haline getirildi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:21
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Dünyanın dört bir yanından deprem için söylediler

Dünyanın dört bir yanından deprem için söylediler
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Iğdır Üniversitesi Müzikoloji Bölümünün öncülüğünde, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Norveç, Umman, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tataristan, Çin, Ukrayna ve Özbekistan'ın ortak katılımlarıyla gerçekleştirilen konserde, üniversiteler, müzisyenler, tanınmış kişiler ve sembolik isimler konserler verdi.

Parçalar, Iğdır Üniversitesinde toplanıp tek bir parça haline getirilerek "Dayanışma Konseri - Slidarity Concert" adıyla söz konusu ülkelerde basın ve sosyal medya ortamında paylaşıldı.

Toplam 100 dakika süren konsere katılan ülkeler, depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı, depremzedelere ise birlik ve beraberlik mesajları vererek destek oldu.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, konserle ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekten asrın felaketini yaşamış olduk. Çünkü 1100 yılında baki olan bir depremde 40 bin kişinin öldüğü söyleniyor, 1000 sene sonra aynı depremi yaşamış olduk." dedi.

Yaşanan depremle ilgili dünyanın her tarafından ciddi desteklerin geldiğini ifade eden Alma, "Bizim bu çorbada tuzumuz olsun diye üniversitemiz durmadan mücadeleye başladı. Deprem saat 04.17'de oldu, üniversite ekibimiz 05.00 sularında Malatya'ya gitmek üzere yola çıktı ve 6 canı kurtardık. Hala sahada onlarca öğretim üyemiz hasar tespiti yapmak üzere faaliyetini sürdürüyor. İnşallah bu son olur diye ümit ediyoruz." dedi.

Depremlere uzak kalmayan müzisyenlere teşekkür eden Alma, "Hissiyatlarını müzikle dile getirmişler, kendilerini canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konserin görsellerine, Iğdır Üniversitesinin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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