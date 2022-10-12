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Dünyanın en büyük yüzen balıkçı gemisi gün sayıyor. Gemi 108 metre boyunda 19 metre genişliğinde

Türkiye'de üretimi yapılan "dünyanın en büyük yüzen fabrika balıkçı gemisi"gün sayıyor. Gemi108,2 metre boyunda, 19 metre genişliğinde, 10 ay denizde kalabiliyor.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 17:07
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Dünyanın en büyük yüzen balıkçı gemisi gün sayıyor. Gemi 108 metre boyunda 19 metre genişliğinde

Dünyanın en büyük yüzen balıkçı gemisi gün sayıyor. Gemi 108 metre boyunda 19 metre genişliğinde
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dünyanın en büyük yüzen fabrika balıkçı gemisini ziyaret etti. Tersan Tersanesi`nin yakın zamanda teslim edeceği gemileri inceleyen Varank, Türkiye`nin şu anda Avrupa`nın en teknolojik gemilerini yapan tersanelere sahip olduğunu söyledi.

Tersane bölgesi dünyanın en teknolojik gemilerini yapan bölge haline geldi"

Varank, tersanede bulunan yüzen balıkçı fabrika gemilerinin de yakın zamanda sahiplerine teslim edileceğine işaret ederek, "Buradaki gemi şu anda dünyadaki en büyük fabrika balıkçı gemisi. Ayrıca burada kril avcılığı için kullanılan bir gemi de Antarktika`ya gidecek. Tersanedeki diğer teknelerin hepsi fabrika balıkçı gemileri. Kanada`ya, Hollanda`ya gidecek gemi var. Burası adeta ihracatın merkezi olmuş durumunda." ifadelerini kullandı.

Türkiye`yi katma değerli üretimle, yatırımla, istihdamla, ihracatla büyütmenin derdinde olduklarını vurgulayan Varank, söz konusu tersane bölgesinin 20 sene önce bataklık olduğunu ancak yapılan çalışmalarla alanın dünyanın en teknolojik gemilerini yapan bölge haline geldiğini anlattı.

"GELECEĞİN TRENDLERİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

Varank, söz konusu geminin gerçek anlamda bir fabrika niteliği taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: "İçerisinde 150 kişinin yaşadığı ve günlük 450 ton balığı yakalayıp işleyebilen, dört saat içerisinde işledikleri balığı dondurup daha sonra taze bir şekilde kıyıya ulaştıran ya da kıyıya yanaştığında pazarlara ulaştıran bir teknolojik harikadan bahsediyoruz. Zaten kaptan kamarasına oturduğunuzda adeta bir uzay üssündeymiş havası ve hissini de yakalayabiliyorsunuz. Tersan Tersanesi`ni tebrik ediyorum. Buradaki diğer tersanelerimiz de çok başarılı işlere imza atıyorlar. Biliyorsunuz, Türkiye`nin denizaltılarında kullanılan torpidoların atıldığı en nitelikli burun kısmının üretimi Yalova`da gerçekleştirilmişti. Burada römorkörlerle ilgili daha önce törenlere katıldık."

Yurt dışına ihraç edilen, tamamen elektrikle çalışan ve çevreye saygılı kruvazör gemilerinin de bu tersanelerde inşa edildiğine dikkati çeken Varank, geleceğin trendlerinin ne olduğunun farkında olduklarını ve o alanlara yatırım yaptıklarını aktardı.

"YAKLAŞIK 10 AY DENİZDE DURABİLİYOR"

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu da Arktik kurallarına uygun şekilde ürettikleri fabrika balıkçı gemisinin, Kuzey Pasifik`in zor şartlarında çalışmak üzere dizayn edildiğini belirterek, söz konusu geminin, kuralların izin verdiği en büyük boyutlusu olduğunu kaydetti.

Geminin 108,2 metre boyunda, 19 metre genişliğinde olduğunu bilgisini paylaşan Gazioğlu, "Bu şu anda kapasitesi en yüksek olan fabrika balıkçı gemisi, üzerinde 150 kişi çalışabiliyor. Yaklaşık 10 ay süreyle de denizde durabiliyor." ifadesini kullandı.

Gazioğlu, gemilerin balık yakalayıp, fabrikasında üretim yapmaya yönelik olduğunu belirterek, "Bu, dünyanın birçok ülkesine; Kanada`dan Yeni Zelanda`ya kadar teslim ettiğimiz gemilerden birisi. Yapmaktan keyif duyuyoruz, bu ülkenin sevinci de bizlerle beraber paylaştığını biliyoruz, gururlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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