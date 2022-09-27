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Türkiye’nin en sevdiği balık belli oldu 

Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ‘En Sevilen Balık’ araştırmasında hamsi yüzde 20,3 ile zirveye oturdu.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:10
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Türkiye’nin en sevdiği balık belli oldu 

Türkiye’nin en sevdiği balık belli oldu 
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Balık sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden lezzetli balık çeşitleri de sofralara dahil olmaya başladı. Areda Survey 'En çok tercih ettiğiniz balık hangisidir?' sorusu ile Türk halkının en çok sevdiği balık türlerini belirledi. Zirveye yüzde 20,3 ile hamsi otururken, onu yüzde 18,5 ile palamut takip etti.

Öte yandan; Hamsinin kilosu 2021'de 30-35 lira arasında değişirken 2022'de 60 liraya ulaştı. 

YÜZDE 80 BALIĞI ELLE YEMEYİ TERCİH EDİYOR

Sabah’ın haberine göre, araştırmada balığı yeme yöntemi de ele alındı. Araştırma sonucuna göre Türk halkının yüzde 80'i balığı elle yemeyi tercih ediyor. Balık yerken çatal bıçak kullananlar ise sadece yüzde 20.

'Balık evde mi, restoranda mı yenir?' sorusuna katılımcıların yüzde 73,2'si evde yenir yanıtını vererek tercihini yaptı. Katılımcıların yüzde 26,8'i ise restoranda yemeyi tercih ediyor.

BALIKTAN SONRA TATLI

Araştırmada katılımcılara yemek sonrası ortaya çıkan tatlı ihtiyacında hangi tatlıyı tercih ettikleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 78,9'u helva, yüzde 21,1'i tahinli kabak tatlısı cevabını verdi.

Türk halkının en sevdiği balık çeşitleri sırası ile şu şekilde:

Hamsi (yüzde 20,2)

Palamut (yüzde 18,5)

Lüfer(yüzde 9,6)

Levrek (yüzde 7,9)

Barbun (yüzde 7,3)

Sardalya (yüzde 7,0)

Çipura (yüzde 6,9)

Mezgit (yüzde 6,8)

Somon (yüzde 5,2)

İstavrit (yüzde 4,1)

Sazan (yüzde 2,7)

Kalkan (yüzde 1,8)

Uskumru (yüzde 0,6)

Kefal (yüzde 0,5)

Kalamar (yüzde 0,5)

Minekop (yüzde 0,2)

Fener (yüzde 0,1)

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Hacı Mustafa kemerli
27.09.2022 10:39
Palamut diye Tombik satanlara ne diyeceğiz. Tombik çok ağır kokuyor . Bu nedenle güvenip hiç bir balıkçıdan Palamut diye balık almıyorum.  
 
Uzay Fenercioğlu
27.09.2022 10:32
Hamsi candır. Fakir, fukaranın ziyafet sofrasıdır. Dilerim, bu sene bol ve ucuz olur. Yoksa, onunda tadını unutacağız.  
 
FARUK
27.09.2022 10:16
ucuz ya ondan seviliyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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