Dünyanın en çirkin otomobilleri açıklandı. İşte ilk 5 otomobil

Dünyada üreticileri pişman eden en çirkin otomobiller listelendi.
Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, en çirkin otomobiller belli oldu.
Birinci sırada Fiat Multipla modeli bulunuyor. Geniş iç hacmi, aynı anda aracın içinde 7 kişiye kadar oturma imkanı sunuyor.
Avrupa’da yılın aile otomobili seçildi. Avrupa’nın en çirkin otomobili ödülünü de aldı.
İkinci sırada ise Nissan S-Cargo var. S-Cargo sadece 3 yıl üretimde kaldı.
S-Cargo masrafını çıkaracak kadar bile satılmadan tozlu raflara gömüldü.
Üçüncü sıradaki otomobil modeli ise Renault Vel-Satis oldu. Arabanın ön tarafı alıcılar tarafından iyi karşılanmıyor.
Dördüncü sırada Pontiac Transport bulunuyor. Bu model uzay dolmuşu lakaplı Pontiac Transport tam karakteri oturmamış bir otomobildi.
Satışlarındaki düşüş nedeniyle de hızlıca piyasadan silindi.
Beşinci otomobil modeli ise Suzuki X-90 oldu. Suzuki markası birçok kompakt ve küçük otomobille piyasada yer aldı.
Türkiye’de markaların reklam aracı olarak gözüken X-90 daha sonralarda yavaş yavaş piyasadan çekildi.