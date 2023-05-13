Dünyanın en çirkin otomobilleri açıklandı. İşte ilk 5 otomobil

Dünyada üreticileri pişman eden en çirkin otomobiller listelendi.

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Dünyanın en çirkin otomobilleri açıklandı. İşte ilk 5 otomobil 1

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, en çirkin otomobiller belli oldu.

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Dünyanın en çirkin otomobilleri açıklandı. İşte ilk 5 otomobil 2

Birinci sırada Fiat Multipla modeli bulunuyor. Geniş iç hacmi, aynı anda aracın içinde 7 kişiye kadar oturma imkanı sunuyor.

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Dünyanın en çirkin otomobilleri açıklandı. İşte ilk 5 otomobil 3

Avrupa’da yılın aile otomobili seçildi. Avrupa’nın en çirkin otomobili ödülünü de aldı.

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Dünyanın en çirkin otomobilleri açıklandı. İşte ilk 5 otomobil 4

İkinci sırada ise Nissan S-Cargo var. S-Cargo sadece 3 yıl üretimde kaldı.

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Dünyanın en çirkin otomobilleri açıklandı. İşte ilk 5 otomobil 5

S-Cargo masrafını çıkaracak kadar bile satılmadan tozlu raflara gömüldü.

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Dünyanın en çirkin otomobilleri açıklandı. İşte ilk 5 otomobil 6

Üçüncü sıradaki otomobil modeli ise Renault Vel-Satis oldu. Arabanın ön tarafı alıcılar tarafından iyi karşılanmıyor.

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Dünyanın en çirkin otomobilleri açıklandı. İşte ilk 5 otomobil 7

Dördüncü sırada Pontiac Transport bulunuyor. Bu model uzay dolmuşu lakaplı Pontiac Transport tam karakteri oturmamış bir otomobildi.

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Dünyanın en çirkin otomobilleri açıklandı. İşte ilk 5 otomobil 8

Satışlarındaki düşüş nedeniyle de hızlıca piyasadan silindi.

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Dünyanın en çirkin otomobilleri açıklandı. İşte ilk 5 otomobil 9

Beşinci otomobil modeli ise Suzuki X-90 oldu. Suzuki markası birçok kompakt ve küçük otomobille piyasada yer aldı.

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Dünyanın en çirkin otomobilleri açıklandı. İşte ilk 5 otomobil 10

Türkiye’de markaların reklam aracı olarak gözüken X-90 daha sonralarda yavaş yavaş piyasadan çekildi.

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